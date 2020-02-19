Скопление пожарных машин перепугало жильцов многоэтажки в Улан-Удэ

«Пожарные ходят туда-сюда», - сообщали горожане



Сегодня днём к дому на улице Ключевская в Улан-Удэ приехали одновременно несколько пожарных машин. Местные жители перепугались, подумав, что произошёл пожар.



- Четвёртая машина приехала позже и уехала сразу. Остальные стоят. Пожарные бродят туда-сюда, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.



Как оказалось, горожане зря паниковали. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что возле дома загорелся мусор. А большое количество машин объяснили тем, что на пожары в жилых многоквартирных домах всегда выезжает большое количество людей и техники.

