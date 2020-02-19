«Пожарные ходят туда-сюда», - сообщали горожане
Сегодня днём к дому на улице Ключевская в Улан-Удэ приехали одновременно несколько пожарных машин. Местные жители перепугались, подумав, что произошёл пожар.
- Четвёртая машина приехала позже и уехала сразу. Остальные стоят. Пожарные бродят туда-сюда, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.
Как оказалось, горожане зря паниковали. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что возле дома загорелся мусор. А большое количество машин объяснили тем, что на пожары в жилых многоквартирных домах всегда выезжает большое количество людей и техники.
Скопление пожарных машин перепугало жильцов многоэтажки в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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