Житель Восточного заявил, что заготовил «травку» для себя
Ночью 12 февраля в Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя посёлка Восточный. В летней кухне у него обнаружили два пакета с марихуаной. Общий вес составил более 2,2 килограммов.
Полицейским хозяин дома признался, что на протяжении длительного времени употребляет наркотики каннабисной группы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Правоохранители напоминают, что об известных вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
Улан-удэнец хранил на летней кухне два пакета марихуаны
Происшествия, Фото:
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