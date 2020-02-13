Улан-удэнец хранил на летней кухне два пакета марихуаны

Происшествия, Фото: из архива

Житель Восточного заявил, что заготовил «травку» для себя



Ночью 12 февраля в Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя посёлка Восточный. В летней кухне у него обнаружили два пакета с марихуаной. Общий вес составил более 2,2 килограммов.



Полицейским хозяин дома признался, что на протяжении длительного времени употребляет наркотики каннабисной группы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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