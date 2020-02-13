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Улан-удэнец хранил на летней кухне два пакета марихуаны

Улан-удэнец хранил на летней кухне два пакета марихуаны
Происшествия,  Фото:из архива
Житель Восточного заявил, что заготовил «травку» для себя

Ночью 12 февраля в Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя посёлка Восточный. В летней кухне у него обнаружили два пакета с марихуаной. Общий вес составил более 2,2 килограммов.

Полицейским хозяин дома признался, что на протяжении длительного времени употребляет наркотики каннабисной группы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Правоохранители напоминают, что об известных вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
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