В Тулуне 180 студентов эвакуировали из горящего общежития

Источником задымления стал горящий матрас в комнате. На его тушение потребовалось несколько минут. В результате огнём был повреждён матрас, комната полностью закопчена. Пострадавших нет.





Всего за сутки в Иркутской области произошло 16 пожаров, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.







В седьмом часу вечера 6 февраля пожарным города Тулун Иркутской области поступило сообщение о задымлении в пятиэтажном здании общежития аграрного техникума.На момент прибытия пожарных был виден дым из окна пятого этажа, сильное задымление наблюдалось на пять этаже. До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировали 180 человек.Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара стало короткое замыкание. Проживающий в комнате человек признался, что часто оставлял без присмотра включённый обогреватель.- По факту пожара будет проведена проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к административной ответственности. В ближайшее время с персоналом общежития и с учащимися техникума будет проведён внеплановый инструктаж, - сообщил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.