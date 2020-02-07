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В Тулуне 180 студентов эвакуировали из горящего общежития

В Тулуне 180 студентов эвакуировали из горящего общежития
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Студент часто оставлял без присмотра включенный обогреватель

В седьмом часу вечера 6 февраля пожарным города Тулун Иркутской области поступило сообщение о задымлении в пятиэтажном здании общежития аграрного техникума.

На момент прибытия пожарных был виден дым из окна пятого этажа, сильное задымление наблюдалось на пять этаже. До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировали 180 человек.

Источником задымления стал горящий матрас в комнате. На его тушение потребовалось несколько минут. В результате огнём был повреждён матрас, комната полностью закопчена. Пострадавших нет.


Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара стало короткое замыкание. Проживающий в комнате человек признался, что часто оставлял без присмотра включённый обогреватель.

- По факту пожара будет проведена проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к административной ответственности. В ближайшее время с персоналом общежития и с учащимися техникума будет проведён внеплановый инструктаж, - сообщил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

Всего за сутки в Иркутской области произошло 16 пожаров, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

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