Инцидент произошёл вчера
Вчера, 27 января, в одном из местных пабликов горожанин сообщил, что на Мемориале Победы две школьницы баловались – ломали ветки деревьев, поджигали их и тыкали ими в венки.
Также улан-удэнец опубликовал снимки девочек.
- Девочки лет 10-11 ломали ветки деревьев и поджигали их на Вечном огне и этой горящей палкой трогали цветы, лежащие рядом. Они могли загореться, - рассказал он.
Пользователи Сети отметили в комментариях, что такой поступок - следствие плохого воспитания.
«Что творится с детьми. Ничего не знают, не понимают, хотя все идёт от родителей», «Неуважение к памяти, со стороны детей. А с вашей, бездействие», «Заниматься нужно детьми, чтобы они такое не вытворяли, воспитанные дети даже об этом и не подумали бы», «Надеюсь родители узнают своих чад и проведут беседу», - пишут жители региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе 60-летний мужчина поджёг венок на Мемориале Победы в Улан-Удэ. В момент задержания полицейскими мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Улан-Удэ школьницы едва не подожгли венки на Мемориале Победы
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