Жители Иркутской области не жалуются на транспортных полицейских

Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе



Сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России провели рабочую с уполномоченным по правам человека в Иркутской области Виктором Игнатенко.



Транспортные полицейские обсудили с уполномоченным вопросы, связанные с жалобами граждан на неправомерные действия сотрудников органов внутренних дел.



- Уполномоченный по правам человека в Иркутской области сообщил, что жалоб на неправомерные действия транспортных полицейских Иркутской области за 2019 год не поступало, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





