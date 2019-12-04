Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе
Сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России провели рабочую с уполномоченным по правам человека в Иркутской области Виктором Игнатенко.
Транспортные полицейские обсудили с уполномоченным вопросы, связанные с жалобами граждан на неправомерные действия сотрудников органов внутренних дел.
- Уполномоченный по правам человека в Иркутской области сообщил, что жалоб на неправомерные действия транспортных полицейских Иркутской области за 2019 год не поступало, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Жители Иркутской области не жалуются на транспортных полицейских
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