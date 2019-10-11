Владелец автомобиля отлучился ненадолго
В четверг в отдел полиции в Чите обратился местный житель и сообщил о том, что из его автомобиля украли портмоне, в котором находились документы, банковские карты и сотовый телефон. Водитель отлучился на короткий период времени и не закрыл машину.
После опроса возможных очевидцев, изучения камер видеонаблюдения были установлены приметы подозреваемого. Ориентировка на его задержание была направлена наружным нарядам полиции. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Украденное у него изъяли и вернули заявителю.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл из незапертой машины документы и карты
Происшествия, Фото:
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