Читинец украл из незапертой машины документы и карты

Владелец автомобиля отлучился ненадолго



В четверг в отдел полиции в Чите обратился местный житель и сообщил о том, что из его автомобиля украли портмоне, в котором находились документы, банковские карты и сотовый телефон. Водитель отлучился на короткий период времени и не закрыл машину.



После опроса возможных очевидцев, изучения камер видеонаблюдения были установлены приметы подозреваемого. Ориентировка на его задержание была направлена наружным нарядам полиции. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Украденное у него изъяли и вернули заявителю.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

