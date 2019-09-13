Молодой человек получал повестки, но в военкомат так и не явился
Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего уклониста из города Тайшет.
- По версии следствия, молодой человек неоднократно лично под роспись получал повестки о явке для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии в призывной пункт военного комиссариата Тайшета. Однако, с целью уклонения от призыва на военную службу, в военкомат не являлся. Сведений о наличии уважительной причины неявки не представлял, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
На сегодня уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уклонисту грозит до двух лет лишения свободы.
В Иркутской области будут судить уклониста
Происшествия, Фото:
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