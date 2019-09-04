Мужчина воспользовался моментом, когда продавец сувениров отвлечётся
В Чите полицейским поступило сообщение о краже кошелька из сувенирной лавки храма. Кошелёк с деньгами и банковскими картами находился в специальном шкафчике, предназначенном для хранения личных вещей работников.
Полицейские изъяли запись с камер видеонаблюдения, в результате просмотра которой была установлена личность подозреваемого. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов местный житель. Установлено, что вор похитил кошелёк, когда продавец был занят обслуживанием другого посетителя.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по забайкальскому краю.
Читинец украл кошелёк с деньгами в храме
Происшествия, Фото:
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