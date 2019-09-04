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Читинец украл кошелёк с деньгами в храме

Читинец украл кошелёк с деньгами в храме
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина воспользовался моментом, когда продавец сувениров отвлечётся

В Чите полицейским поступило сообщение о краже кошелька из сувенирной лавки храма. Кошелёк с деньгами и банковскими картами находился в специальном шкафчике, предназначенном для хранения личных вещей работников.

Полицейские изъяли запись с камер видеонаблюдения, в результате просмотра которой была установлена личность подозреваемого. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов местный житель. Установлено, что вор похитил кошелёк, когда продавец был занят обслуживанием другого посетителя.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по забайкальскому краю.

кража
 
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