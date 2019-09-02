Житель Бурятии обокрал гостившую у него родственницу

Он снял часть денег с карты, а другую часть перевёл себе на счёт



41-летний житель Закаменска украл более 11 тысяч рублей с карты 79-летней родственницы, приехавшей погостить к нему из другого региона. Когда женщина разрешила оплатить картой покупки, часть суммы он без её ведома снял наличными. Другую (не желая отдавать карту) – перевёл с помощью «мобильного банка» к себе на счёт, предварительно «привязав» банковский счёт пенсионерки к своему абонентскому номеру.



Деньги он потратил на личные нужды.



Мужчина нигде не работает. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов, кражу и угрозу убийством.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



