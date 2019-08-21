Иркутянин ограбил 12-летнего мальчика на озере

Он сорвал с него цепочку и прихватил смартфон



В полицию обратился 62-летний иркутянин, он сообщил, что у его 12-летнего внука украли телефон и серебряную цепочку. Выяснилось, что подросток с друзьями проводил время на озере, тогда к ним подошёл мужчина и начал разговор. Когда мальчик отвлекся, мужчина сорвал с его шеи серебряную цепочку, а также прихватил лежавший на одежде телефон. После этого он сразу ушёл.



Сыщики задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый за кражу 39-летний иркутянин. Он сознался в содеянном. Мужчину арестовали, сейчас он находится в следственном изоляторе.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Санкции данной статьи устанавливают наказание в виде лишения свободы сроком до 4-х лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

