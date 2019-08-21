Он сорвал с него цепочку и прихватил смартфон
В полицию обратился 62-летний иркутянин, он сообщил, что у его 12-летнего внука украли телефон и серебряную цепочку. Выяснилось, что подросток с друзьями проводил время на озере, тогда к ним подошёл мужчина и начал разговор. Когда мальчик отвлекся, мужчина сорвал с его шеи серебряную цепочку, а также прихватил лежавший на одежде телефон. После этого он сразу ушёл.
Сыщики задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый за кражу 39-летний иркутянин. Он сознался в содеянном. Мужчину арестовали, сейчас он находится в следственном изоляторе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Санкции данной статьи устанавливают наказание в виде лишения свободы сроком до 4-х лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин ограбил 12-летнего мальчика на озере
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Древесину он заготовил на особо охраняемой природной территории
Он сорвал с него цепочку и прихватил смартфон
Они пытались уйти от преследования
Его личность до сих пор не установлена
В машине с водителем находились три несовершеннолетние девушки
Грабителя поймали с помощью камер видеонаблюдения
Жители края продолжают верить мошенникам и отдавать им крупные суммы денег
Богатый мужчина два года помогал мошеннице
Установлена причастность задержанных к 15 кражам. ФОТО
Большегруз опрокинулся возле Сотниково. ВИДЕО
Мужчина получил три года за хранение наркотиков
Он продал героин за 2 тысячи рублей
Мужчинам грозит лишение свободы
Авария произошла на перевале Мандрик. ВИДЕО
Росгвардейцы вернули потерявшую память женщину домой