В Улан-Удэ украли 150 тысяч из офиса фирмы

Кнопка тревожной сигнализации в ночь кражи была неисправна



В столице Бурятии в ночь с 22 на 23 июля произошла кража средств из офиса частной компании. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



- Утром 23 июля в полицию поступило сообщение от сотрудника предприятия о том, что двое неизвестных, отжав стеклопакет, проникли в офисное здание фирмы и из нескольких кабинетов похитили деньги. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей, - сообщили в министерстве.



Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».



- В ходе проведения следственных действий установлено, что кнопка тревожной сигнализации в ту ночь была неисправна, а злоумышленники возвращались в здание дважды. В адрес организации следователь направил представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.



В совершении преступления подозреваются двое граждан. Один из мужчин азиатской внешности, второй – европеец, на вид 25 лет, рост около 170 сантиметров.



При наличии какой-либо информации о подозреваемых горожан просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02 или 102 (112).

