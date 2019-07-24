Кнопка тревожной сигнализации в ночь кражи была неисправна
В столице Бурятии в ночь с 22 на 23 июля произошла кража средств из офиса частной компании. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- Утром 23 июля в полицию поступило сообщение от сотрудника предприятия о том, что двое неизвестных, отжав стеклопакет, проникли в офисное здание фирмы и из нескольких кабинетов похитили деньги. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей, - сообщили в министерстве.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
- В ходе проведения следственных действий установлено, что кнопка тревожной сигнализации в ту ночь была неисправна, а злоумышленники возвращались в здание дважды. В адрес организации следователь направил представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.
В совершении преступления подозреваются двое граждан. Один из мужчин азиатской внешности, второй – европеец, на вид 25 лет, рост около 170 сантиметров.
При наличии какой-либо информации о подозреваемых горожан просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
В Улан-Удэ украли 150 тысяч из офиса фирмы
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