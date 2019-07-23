Следователи направили в суд уголовное дело по обвинению 18-летнего улан-удэнца в серии краж
Установлена его причастность к семи преступлениям – он воровал еду, одежду, телефон и деньги.
В ноябре 2017 года молодой человек стащил монетницу из салона автомобиля, припаркованного около авторынка. Заметив портмоне на переднем пассажирском сиденье, он открыл дверь микроавтобуса и забрал его. В салоне машины находилась пассажирка и требовала вернуть кошелёк, но парень проигнорировал её и ушел. Ущерб составил 500 рублей.
Месяцем позже он украл сотовый телефон из куртки посетителя компьютерного клуба. Мобильный зазвонил и привлёк внимание подозреваемого. Ущерб тогда составил четыре тысячи рублей.
В феврале 2019 года молодой человек пытался похитить джемпер из спортивного магазина на улице Жердева. Надев его под куртку в примерочной, он направился к выходу, но сработала сигнализация антикражных ворот, и улан-удэнец вынужден был вернуть похищенное.
Также он с января по март 2019 года неоднократно пытался украсть продукты (шоколад, кофе, сыр) из магазинов, но был пойман персоналом. Полицейские выявили четыре таких случая.
Улан-удэнец живет с родителями, имеет 8 классов образования, нигде не работает. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, но дела прекращались за примирением сторон и возмещением ущерба. Также известно, что в течение 10 дней он отбывал наказание в колонии-поселении за имущественное преступление, но никаких выводов молодой человек не сделал.
В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, которые в последующем соединены в единое производство. Сейчас материалы находятся в суде, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
18-летний улан-удэнец совершил серию краж
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следком ищет других пострадавших от рук обвиняемого в убийстве
У виновника происшествия не оказалось полиса ОСАГО
В Закаменском районе поднялись реки, размыло дорогу
За строительство жилых домов он получил 70 миллионов рублей, однако потратил лишь 30
Из-за этого люди не могли уехать на работу
Пострадавших в результате аварии нет
Короткое замыкание стало причиной пожара в двухквартирном доме
Подтопление домов в Заиграевском районе Бурятии можно было предотвратить
ДТП устроил молодой водитель «Лексуса»
В Бурятии назвали дни недели, когда чаще всего происходят «пьяные» ДТП
ДТП с участием трамвая произошло в центре Улан-Удэ
Член участковой избирательной комиссии в Бурятии лично подделал подпись избирателя
Члены преступной группы, которую возглавлял депутат, нанесли ущерб на 30 миллионов
Только в Заиграевском районе погибли больше 60 пчелосемей
В Усть-Илимске осудили мужчину, который ради шутки звонил в диспетчерскую службу и рассказывал о готовящемся взрыве