18-летний улан-удэнец совершил серию краж

Следователи направили в суд уголовное дело по обвинению 18-летнего улан-удэнца в серии краж



Установлена его причастность к семи преступлениям – он воровал еду, одежду, телефон и деньги.



В ноябре 2017 года молодой человек стащил монетницу из салона автомобиля, припаркованного около авторынка. Заметив портмоне на переднем пассажирском сиденье, он открыл дверь микроавтобуса и забрал его. В салоне машины находилась пассажирка и требовала вернуть кошелёк, но парень проигнорировал её и ушел. Ущерб составил 500 рублей.



Месяцем позже он украл сотовый телефон из куртки посетителя компьютерного клуба. Мобильный зазвонил и привлёк внимание подозреваемого. Ущерб тогда составил четыре тысячи рублей.



В феврале 2019 года молодой человек пытался похитить джемпер из спортивного магазина на улице Жердева. Надев его под куртку в примерочной, он направился к выходу, но сработала сигнализация антикражных ворот, и улан-удэнец вынужден был вернуть похищенное.



Также он с января по март 2019 года неоднократно пытался украсть продукты (шоколад, кофе, сыр) из магазинов, но был пойман персоналом. Полицейские выявили четыре таких случая.



Улан-удэнец живет с родителями, имеет 8 классов образования, нигде не работает. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, но дела прекращались за примирением сторон и возмещением ущерба. Также известно, что в течение 10 дней он отбывал наказание в колонии-поселении за имущественное преступление, но никаких выводов молодой человек не сделал.



В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, которые в последующем соединены в единое производство. Сейчас материалы находятся в суде, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





