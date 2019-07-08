Работы будут проводить лесники
Завтра, 9 июля, бригада обработчиков Центра защиты леса Бурятии выезжают на борьбу с дикорастущей коноплёй в Прибайкальский район. На следующий день, 10 июля к ним присоединится ещё одна бригада.
За неделю планируется обработать площадь размером 84,5 гектаров.
Глава Итанцинского поселения дополнительно обратился в республиканский Центр защиты леса с просьбой обработать заросли конопли возле села Покровка на площади 2,5 гектара.
Погода позволяет провести обработку в оптимальные сроки, сообщили в Центре защиты леса Бурятии.
В Бурятии уничтожают дикую коноплю
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Иркутской области за выходные поймали 133 пьяных водителя
Работы будут проводить лесники
Кража произошла после совместного застолья
Рекламу наркотиков стёрли на проспекте Строителей, 4 и Ключевской,76 а
Женщина скончалась до приземления
На пожаре погибли 10 птиц
Похищенные деньги нападавший успел пропить
Жильцы дома эвакуировались самостоятельно
Экс-сотрудник РЖД получил четыре года колонии
Спасатели вовремя успели, вскрыв двери
ДТП произошло в селе Жемчуг
За сутки ликвидировали три лесных пожара
Кража произошла в гостинице
В Осинском районе сотрудники полиции пресекли деятельность группы нелегальных лесозаготовителей
Туристы получили переломы из-за неожиданно начавшегося камнепада