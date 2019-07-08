В Бурятии уничтожают дикую коноплю

Работы будут проводить лесники



Завтра, 9 июля, бригада обработчиков Центра защиты леса Бурятии выезжают на борьбу с дикорастущей коноплёй в Прибайкальский район. На следующий день, 10 июля к ним присоединится ещё одна бригада.



За неделю планируется обработать площадь размером 84,5 гектаров.



Глава Итанцинского поселения дополнительно обратился в республиканский Центр защиты леса с просьбой обработать заросли конопли возле села Покровка на площади 2,5 гектара.



Погода позволяет провести обработку в оптимальные сроки, сообщили в Центре защиты леса Бурятии.

