В Улан-Удэ трамваи «встали» из-за вылетевшей на пути иномарки

Пассажирам приходится идти пешком
Сегодня около 15.30 часов в Улан-Удэ произошла дорожная авария на выезде с Удинского моста. Здесь на трамвайные пути вылетела легковушка.
По этой причине оказалось парализовано движение трамваев, двигающихся в сторону Центрального рынка. Несколько трамваев уже встали в пробке. Пассажирам пришлось выйти из вагонов и отправиться в путь пешком.
- На этом участке недавно прошёл сильный дождь, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
Не исключено, что водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге.
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