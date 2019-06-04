В Улан-Удэ трамваи «встали» из-за вылетевшей на пути иномарки

Сегодня около 15.30 часов в Улан-Удэ произошла дорожная авария на выезде с Удинского моста. Здесь на трамвайные пути вылетела легковушка.







































По этой причине оказалось парализовано движение трамваев, двигающихся в сторону Центрального рынка. Несколько трамваев уже встали в пробке. Пассажирам пришлось выйти из вагонов и отправиться в путь пешком.- На этом участке недавно прошёл сильный дождь, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.Не исключено, что водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге.