Временно была изменена схема движения
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне утром в Улан-Удэ на улице Ботаническая столкнулись трамвай и маршрутка №46. В ДТП пострадали две женщины.
В этой связи с 8:48 до 9:40 было закрыто движение трамвая маршрута №2 с развязки «20А квартал» в сторону конечной «Шишковка». Трамваи двигались по изменённому маршруту. Время простоя составило 52 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за ДТП с маршруткой трамваи «встали» на час
Происшествия, Фото:
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