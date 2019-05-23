В Улан-Удэ маршрутка врезалась в трамвай

Двух женщин доставили в медучреждение
Сегодня в 9.40 часов утра на улице Ботаническая в Улан-Удэ маршрутка №46 врезалась в трамвай №2.
- По предварительной информации, водитель маршрутного микроавтобуса, выполняя поворот, не предоставил преимущество движения водителю трамвая и совершил столкновение. В момент ДТП в салоне микроавтобуса и трамвая находились пассажиры, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Двух женщин доставили в медицинское учреждение для осмотра.
Очевидец рассказал «Байкал-Daily» подробности происшествия.
- Маршрутка №46 двигалась со стороны проспекта Автомобилистов, поворачивала налево в сторону Кирзавода. Справа от маршрутки двигался трамвай, с которым микроавтобус столкнулся, - поделился очевидец.
- Маршрутка №46 двигалась со стороны проспекта Автомобилистов, поворачивала налево в сторону Кирзавода. Справа от маршрутки двигался трамвай, с которым микроавтобус столкнулся, - поделился очевидец.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, уточнили в МВД.