В Улан-Удэ маршрутка врезалась в трамвай

Двух женщин доставили в медучреждение

- По предварительной информации, водитель маршрутного микроавтобуса, выполняя поворот, не предоставил преимущество движения водителю трамвая и совершил столкновение. В момент ДТП в салоне микроавтобуса и трамвая находились пассажиры, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Двух женщин доставили в медицинское учреждение для осмотра.











Очевидец рассказал «Байкал-Daily» подробности происшествия.



- Маршрутка №46 двигалась со стороны проспекта Автомобилистов, поворачивала налево в сторону Кирзавода. Справа от маршрутки двигался трамвай, с которым микроавтобус столкнулся, - поделился очевидец.







На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, уточнили в МВД.















Сегодня в 9.40 часов утра на улице Ботаническая в Улан-Удэ маршрутка №46 врезалась в трамвай №2.