Мужчина купил наркотики в Интернете
В октябре 2018 года житель Забайкальского района купил через сайт в интернете большую партию синтетических наркотиков.
Наркотики он забрал в одном из подъездов домов города Краснокаменск, затем перевёз их в посёлок Забайкальск и хранил для собственного потребления.
В ноябре 2018 года сотрудники полиции обнаружили наркотики в машине мужчины и изъяли их.
Суд назначил мужчине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.
В настоящее время доступ к сайту, через который приобретались наркотики, заблокирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Забайкальца осудили за покупку «синтетики»
Происшествия, Фото:
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