Забайкальца осудили за покупку «синтетики»

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина купил наркотики в Интернете



В октябре 2018 года житель Забайкальского района купил через сайт в интернете большую партию синтетических наркотиков.



Наркотики он забрал в одном из подъездов домов города Краснокаменск, затем перевёз их в посёлок Забайкальск и хранил для собственного потребления.



В ноябре 2018 года сотрудники полиции обнаружили наркотики в машине мужчины и изъяли их.



Суд назначил мужчине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.



В настоящее время доступ к сайту, через который приобретались наркотики, заблокирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



