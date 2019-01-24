Двое улан-удэнцев пытались перекинуть в колонию телефоны









В отношении граждан составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. В отношении граждан составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Сотрудниками исправительной колонии № 2 УФСИН России по Бурятии предотвращено поступление запрещённых предметов на территорию исправительного учреждения.Двое улан-удэнцев 33 и 18 лет пытались перебросить на территорию колонии два свёртка. В них были обнаружены и изъяты 5 сотовых телефонов. Кроме того, один из них отбывал наказание в этом исправительном учреждении.