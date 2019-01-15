Женщина воспользовалась своим служебным положением
Днём 14 января в отдел полиции по Могойтуйскому району МО МВД России «Агинский» Забайкальского края поступило заявление от директора одной из местных фирм о краже. Он сообщил, что у него исчезли 17 тысяч рублей из кошелька, который хранился у него в кабинете.
Полицейские опросили всех работников фирмы и установили подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя уборщица фирмы, которая, воспользовавшись своим положением, украла деньги. Вся похищенная сумма у злоумышленницы изъята и возвращена потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье уборщица украла 17 тысяч из кошелька директора
Происшествия, Фото:
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