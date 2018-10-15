Угонщиком оказался сотрудник предприятия
С заявлением о краже мотоцикла к читинским полицейским обратился 39-летний местный житель. Стражам порядка удалось установить, что мужчина оставил на хранение свой мотоцикл «Honda XR-250» стоимостью 200 тысяч рублей на стоянке одной из торговых баз. Вернувшись туда через неделю, он обнаружил пропажу.
Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили подозреваемого. Им оказался работник этого предприятия. Злоумышленник задержан. От него получены признательные показания. Похищенный мотоцикл изъят и возвращён владельцу.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
У читинца украли мотоцикл со стоянки
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