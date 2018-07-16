Он пытался похитить и убить двух человек
Суд заключил под стражу жителя Усольского района, скрывавшегося от следствия в лесу более месяца.
Он обвиняется в покушении на убийство двух лиц, похищении человека и умышленном уничтожении чужого имущества. Преступления он совершил вместе с двумя товарищами.
В один из майских дней приятели распивали спиртное. У них произошла ссора с потерпевшими. Обвиняемые сильно избили их и, подумав, что те равно не выживут, решили скрыть следы преступления. Они погрузили молодых людей в багажник автомобиля, принадлежавшего одному из потерпевших, и угнали машину в лес. Затем поместили людей в салон транспортного средства и, облив бензином, подожгли. Преступники рассчитывали, что избитые из-за полученных травм не смогут оказать сопротивление и сбежать, однако они очнулись и выбрались из горящей машины. После чего, в тяжёлом состоянии были доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.
Двух мужчин задержали и заключили под стражу через несколько дней, после случившегося. Обвиняемый же, испугавшись ответственности, прятался от следствия в лесу чуть более месяца. Только в начале июля органы предварительного следствия смогли задержали беглеца и предъявили ему обвинение.
Свою вину обвиняемый полностью признаёт. На основании постановления его заключили под стражу на 20 суток, сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.
В Иркутской области подозреваемый месяц прятался в лесу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он пытался похитить и убить двух человек
Информации о пострадавших нет
Это пытался сделать бывший заключённый колонии
Малыша придавил уснувший на нём мужчина
Водитель второй машины госпитализирован в больницу
Мужчина рубил сосны
Девочка каталась на велосипеде вдоль дороги
Авария произошла на «зебре»
Он вылетел из кабины
С января по июнь 2018 года в Бурятии произошло 29 несчастных случаев на производстве
Пятитысячные купюры он тратил их в магазинах, а также дарил знакомым
У преступников изъяли 9 тонн рыбы
Происшествия, 15.07.2018
Известный добытчик криптовалюты обещает крупное вознаграждение за поимку воров
Происшествия, 15.07.2018
Виновником столкновения стал 19-летний водитель. ФОТО
Происшествия, 14.07.2018
Родные и близкие погибшего сотрудника DNS со слезами на глазах вышли на митинг, чтобы добиться справедливого расследования. ФОТО, ВИДЕО