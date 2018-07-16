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В Иркутской области подозреваемый месяц прятался в лесу

В Иркутской области подозреваемый месяц прятался в лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он пытался похитить и убить двух человек

Суд заключил под стражу жителя Усольского района, скрывавшегося от следствия в лесу более месяца.

Он обвиняется в покушении на убийство двух лиц, похищении человека и умышленном уничтожении чужого имущества. Преступления он совершил вместе с двумя товарищами.

В один из майских дней приятели распивали спиртное. У них произошла ссора с потерпевшими. Обвиняемые сильно избили их и, подумав, что те равно не выживут, решили скрыть следы преступления. Они погрузили молодых людей в багажник автомобиля, принадлежавшего одному из потерпевших, и угнали машину в лес. Затем поместили людей в салон транспортного средства и, облив бензином, подожгли. Преступники рассчитывали, что избитые из-за полученных травм не смогут оказать сопротивление и сбежать, однако они очнулись и выбрались из горящей машины. После чего, в тяжёлом состоянии были доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Двух мужчин задержали и заключили под стражу через несколько дней, после случившегося. Обвиняемый же, испугавшись ответственности, прятался от следствия в лесу чуть более месяца. Только в начале июля органы предварительного следствия смогли задержали беглеца и предъявили ему обвинение.

Свою вину обвиняемый полностью признаёт. На основании постановления его заключили под стражу на 20 суток, сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.
покушение на убийство
 
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