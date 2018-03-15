Уголовное дело Баира Балханова передано в суд
Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня, 15 марта, материалы уголовного дела на бывшего главного врача детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации в Улан-Удэ Баира Балханова были направлены в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ. .
Напомним, главный врач детской больницы был задержан в марте 2017 года. На него было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По данным источника «Байкал-Daily», Баиру Балханову вменяется создание схемы хищения бюджетных денежных средств через подставного индивидуального предпринимателя. С ним заключались договоры об охране без проведения конкурсов, в обход 44-го федерального закона.
- В настоящее время Баир Балханов, оплатив залог в размере 600 тысяч рублей, находится на свободе в Улан-Удэ, - сообщил наш источник.
Осенью 2017 года бывший главный врач пытался по суду восстановиться в должности, откуда был уволен министерством здравоохранения. Он заявил о «дискриминации» в свой адрес, однако и Советский районный суд, и Верховный суд Бурятии оставили иск Балханова без удовлетворения.
Экс-главврача детской больницы Улан-Удэ выпустили под залог в 600 тысяч
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