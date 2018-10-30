В минюсте Бурятии опровергли данные о навязывании услуг нотариусами

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В Госдуме предложили блокировать сайты и приложения для знакомств Власть, Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) выступила против сайтов и мобильных приложений для знакомств в интернете, а также призвала блокировать их