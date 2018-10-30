В минюсте Бурятии опровергли данные о навязывании услуг нотариусами

Представители минюста прокомментировали информацию ОНФ
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в прокуратуру Бурятии с просьбой проверить обоснованность взимания платы за правовую и техническую работу нотариусов. Общественники, ссылаясь на решение Верховного суда России от 26 июня 2018 года заявили: «дополнительные услуги не являются обязательными, и их получение зависит от согласия лица, обратившегося к нотариусу».
- Наш мониторинг подтвердил факты навязывания дополнительных услуг при обращении к нотариусу, – отмечал, в частности, член регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко. - Ответ Нотариальной палаты и Минюста Бурятии (о том, что в действияз нотариусов нет нарушений) противоречит судебной практике. В связи с этим мы обратились в прокуратуру Бурятии для принятия правового решения.
Сегодня ситуацию прокомментировали в управлении министерства юстиции РФ по Бурятии. Приводим ответ минюста:
«Федеральным законом от 03.08.2018 № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, дополнив ее частями 6, 7, согласно которым нотариусу, занимающемуся частной практикой, в связи с совершением нотариального действия оплачиваются услуги правового и технического характера, включающие в себя правовой анализ представленных документов, проектов документов, полученной информации, консультирование по вопросам применения норм законодательства, осуществление обязанностей и полномочий, предусмотренных законодательством, в связи с совершением нотариального действия, изготовление документов, копий, скан-образов документов, отображений на бумажном носителе образов электронных документов и информации, полученной в том числе в электронной форме, техническое обеспечение хранения документов или депонированного имущества, в том числе денежных сумм, иные услуги правового и технического характера.
Размер оплаты нотариального действия, совершенного нотариусом, занимающимся частной практикой, определяется как общая сумма нотариального тарифа, исчисленного по правилам данной статьи, и стоимости услуг правового и технического характера, определяемой с учетом предельных размеров, установленных в соответствии со статьями 25 и 30 указанных Основ.
Ответ Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия от 14.08.2018 № 03/04-3051 руководителю регионального исполкома ОНФ дан с учетом внесенных изменений.
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 № 31-КЕ18-3, на которое сделана ссылка, основано на ранее действовавшем федеральном законодательстве».
В минюсте Бурятии опровергли данные о навязывании услуг нотариусами
Власть, Фото:
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