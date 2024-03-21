21 марта

20 марта

Популярное

В Бурятии начался чемпионат республики по хоккею

В Бурятии начался чемпионат республики по хоккею
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Матчи проводятся в столице республики

В Улан-Удэ стартовал чемпионат Бурятии по хоккею с шайбой. Соревнования проходят на ледовой арене «IceМетр».

18 марта состоялась игра между хоккейными клубами «Титан» и «Динамо». Завтра, 22 марта, сыграют «Дорожник» с «Локомотивом». 25 марта пройдёт игра между «Динамо» и «Дорожником». 29 марта – между «Локомотивом» и «Титаном».

1 апреля состоится матч хоккейных клубов «Дорожник» и «Титан», а 5 апреля – матч «Динамо» и «Локомотива».

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия хоккей спорт чемпионат Бурятии Хоккей с шайбой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия помогла ДНР пробурить артезианскую скважину
Бурятия помогла ДНР пробурить артезианскую скважину
Общество, 21.03.2024
Работы провели в селе Старобешевского района
В Агинском округе выбрали Дангину для «Алтарганы»
В Агинском округе выбрали Дангину для «Алтарганы»
Общество, 21.03.2024
Конкурс красавиц собрал полный зал зрителей
В Бурятии соревновались боксёры 4 регионов
В Бурятии соревновались боксёры 4 регионов
Общество, 21.03.2024
В Нижнесаянтуйской школе прошёл открытый турнир по боксу
Ремонт моста в райцентре Бурятии завершат в 2025 году
Ремонт моста в райцентре Бурятии завершат в 2025 году
Общество, 21.03.2024
Новый подрядчик приступил к подготовительным работам
Для многодетных семей разработали единое удостоверение
Для многодетных семей разработали единое удостоверение
Общество, 21.03.2024
Проект представлен на общественное обсуждение
В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»
В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»
Общество, 21.03.2024
Победитель отправится на республиканский этап
В Бурятии построена первая в ДФО школа для детей с ОВЗ
В Бурятии построена первая в ДФО школа для детей с ОВЗ
Общество, 21.03.2024
Откроется учреждение ближе к новому учебному году
В Бурятии определился футбольный чемпион среди соццентров
В Бурятии определился футбольный чемпион среди соццентров
Общество, 21.03.2024
Победитель поедет защищать честь республики в окружном этапе
Подписан комплексный план развития туризма в зоне БАМ
Подписан комплексный план развития туризма в зоне БАМ
Общество, 21.03.2024
Его подписали регионы Сибири и Дальнего Востока
Талые воды топят дворы жителей Бурятии
Общество, 21.03.2024
Воду заметили в подпольях
Игорь Шутенков: «Ситуация в сфере общественного транспорта за 5 лет существенно изменилась»
Игорь Шутенков: «Ситуация в сфере общественного транспорта за 5 лет существенно изменилась»
Общество, 21.03.2024
«Сохранение трамвая оказалось правильным решением», - подчеркнул мэр
В Бурятии обсудили подготовку к пожароопасному сезону
В Бурятии обсудили подготовку к пожароопасному сезону
Общество, 21.03.2024
В правительстве республики прошло заседание комиссии по ЧС
Бурятия благоустроила дворовые площадки в ДНР
Бурятия благоустроила дворовые площадки в ДНР
Общество, 21.03.2024
Раньше в этих дворах были либо пустыри, либо устаревшие площадки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^