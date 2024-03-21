Матчи проводятся в столице республики
В Улан-Удэ стартовал чемпионат Бурятии по хоккею с шайбой. Соревнования проходят на ледовой арене «IceМетр».
18 марта состоялась игра между хоккейными клубами «Титан» и «Динамо». Завтра, 22 марта, сыграют «Дорожник» с «Локомотивом». 25 марта пройдёт игра между «Динамо» и «Дорожником». 29 марта – между «Локомотивом» и «Титаном».
1 апреля состоится матч хоккейных клубов «Дорожник» и «Титан», а 5 апреля – матч «Динамо» и «Локомотива».
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В Бурятии начался чемпионат республики по хоккею
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