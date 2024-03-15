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В Бурятии стартовал отбор исполнителей на «Алтаргану-2024»

В Бурятии стартовал отбор исполнителей на «Алтаргану-2024»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки принимаются до 30 марта

Колледж искусств имени Чайковского объявил о республиканском отборочном конкурсе исполнителей бурятской эстрадной песни «Навстречу Алтаргане-2024».

Конкурс проводится по номинациям:

- Исполнители бурятской эстрадной песни;
- Авторы бурятской эстрадной песни;
- Мастер аранжировки.

Заявка на участие в конкурсе принимается до 30 марта 2024 года.
на электронную почту 03-kol@mail.ru

Телефон оргкомитета конкурса для уточняющих вопросов – 8(3012)20-44-92.

ХV международный Бурятский национальный фестиваль «Алтаргана» состоится 26-28 июля 2024 года в Булганском аймаке Монголии.


Возрастное ограничение 6+ 
Алтаргана

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