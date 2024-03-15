В Бурятии стартовал отбор исполнителей на «Алтаргану-2024»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Заявки принимаются до 30 марта



Колледж искусств имени Чайковского объявил о республиканском отборочном конкурсе исполнителей бурятской эстрадной песни «Навстречу Алтаргане-2024».



Конкурс проводится по номинациям:



- Исполнители бурятской эстрадной песни;

- Авторы бурятской эстрадной песни;

- Мастер аранжировки.



Заявка на участие в конкурсе принимается до 30 марта 2024 года.

на электронную почту 03-kol@mail.ru



Телефон оргкомитета конкурса для уточняющих вопросов – 8(3012)20-44-92.



ХV международный Бурятский национальный фестиваль «Алтаргана» состоится 26-28 июля 2024 года в Булганском аймаке Монголии.





Возрастное ограничение 6+

