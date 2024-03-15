Заявки принимаются до 30 марта
Колледж искусств имени Чайковского объявил о республиканском отборочном конкурсе исполнителей бурятской эстрадной песни «Навстречу Алтаргане-2024».
Конкурс проводится по номинациям:
- Исполнители бурятской эстрадной песни;
- Авторы бурятской эстрадной песни;
- Мастер аранжировки.
Заявка на участие в конкурсе принимается до 30 марта 2024 года.
на электронную почту 03-kol@mail.ru
Телефон оргкомитета конкурса для уточняющих вопросов – 8(3012)20-44-92.
ХV международный Бурятский национальный фестиваль «Алтаргана» состоится 26-28 июля 2024 года в Булганском аймаке Монголии.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал отбор исполнителей на «Алтаргану-2024»
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