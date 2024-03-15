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В приёмных семьях Бурятии живут 106 пенсионеров

В приёмных семьях Бурятии живут 106 пенсионеров
Общество,  Фото:t.me/minsoc_buryatia
У каждой из 95 приёмных семей для пожилых и инвалидов своя история

Пять лет назад семья Балаганских из Заиграевского района Бурятии стала приёмной для одинокой пенсионерки из Кабанского района Марии Ивановны Сурановой.

Со своей подопечной Евгений Балаганский познакомился во время поездок в Кабанский район, где родилась и выросла его супруга. Они не смогла остаться равнодушными к судьбе Марии Ивановны, и предложили ей переехать к ним в Заиграевский район.

- Видел трудности, которые испытывает Мария Ивановна, проживая одна в деревенских условиях. Тем более, она является инвалидом с детства. Втроём и жить веселее, - уверен Евгений. –Ведь для неё ещё очень важно постоянное общение. В апреле нашей Марии Ивановне исполнится 88 лет.

В Бурятии 106 пожилых проживают в 95 приёмных семьях, сообщили в республиканском министерстве социальной защиты населения.

минсоцзащиты пожилые приемные семьи

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