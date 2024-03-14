Госавтоинспекция Бурятии предупредила о гололёде

Накануне ДТП с пострадавшими не произошло



За прошедшие сутки, 13 марта, на дорогах Бурятии зарегистрирована 21 авария с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не произошло, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Накануне инспекторы ДПС выявили 315 нарушений ПДД. В том числе задержаны 17 водителей с признаками опьянения. Из них 5 человек попались на повторной езде в состоянии опьянения



- В связи с перепадами температуры в дневное и ночное время на дороге образуются гололедные явления, что может привести к повышению аварийности, - предупредила Госавтоинспекция.

