В Улан-Удэ на выборах отметят Масленицу



Школа №9, ул. Тарбагатайская, 49,

Школа №1, ул. Куйбышева, 40,

Школа №4, ул. Смолина,14,

Лингвистическая гимназия №3, ул. Советская, 43,

Школа №2, ул. Сухэ-Батора, 5,

Гимназия №33, ул. Партизанская, 30,

Школа №44, ул. Новая, 44,

Школа №44, мкрн Заречный, ул. Толстихина, 2Б,

Школа №37, мкрн Аэропорт, 3,

Школа №54, мкрн Солдатский, ул. Талалихина, 62,

Школа №58, ул. Дивизионная, 3 участок, ИНВ 881,

Школа №58, мкрн Вагжанова, ул. Батарейная, 60,

Школа №8, мкрн Заречный, ул. Автотранспортная, 5.





16 марта во всех школах Советского района Улан-Удэ, где будут работать избирательные участки по выборам президента России, пройдут творческие фестивали «Масленица идёт, за собой весну ведёт!»Горожан ждут интересные конкурсы, игры, мастер-классы, ярмарки, красочные номера и многое другое, сообщили в мэрии.Фестиваль «Масленица идёт, за собой весну ведёт!» - возможность для всех желающих познакомиться с традициями и обычаями этого праздника, а также провести время вместе, участвуя в мероприятиях.Представления пройдут по следующим адресам: