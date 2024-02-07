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В Чите на 23 февраля совершат полуденный выстрел

В Чите на 23 февраля совершат полуденный выстрел
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Он прозвучит на Титовской сопке

Церемонию полуденного выстрела проведут 23 февраля ко Дню защитника Отечества в Чите на Титовской сопке. Об этом порталу «Культура 75» 6 февраля сообщили в краевом министерстве культуры.

Выстрел из гаубицы Д-30 прозвучит со смотровой площадки ровно в 12:00. Там же проведут митинг, где выступят официальные лица, а также представители войск Забайкалья и юнармии.

Напомним, что традицию полуденного выстрела ввели в Чите в прошлом году. Впервые гаубица Д-30 прозвучала в Чите на День России 12 июня, а после – 3 сентября в День окончания Второй мировой войны, 9 сентября во вторую годовщину присвоения Чите звания «Город трудовой доблести» и 4 ноября на День народного единства.

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Чита полуденный выстрел день защитника Отечества

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