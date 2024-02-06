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Через 6 лет турпоток на Байкал может вырасти в 2 раза

Через 6 лет турпоток на Байкал может вырасти в 2 раза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Количество туристов может превысить 5 миллионов

Двукратный рост туристического потока на Байкал к 2030 году спрогнозировали эксперты. Количество туристов может составить 5,2 млн человек. Об этом заявила Ксения Титова, руководитель проектного офиса «ПроГород» (Группа «ВЭБ»), во время презентации проектов форума «Сильные идеи для нового времени».

По информации туристского информационного центра «Байкал», в туристической схеме развития двух регионов: Иркутской области и Бурятии – было выявлено 2600 точек притяжения, причём основной точкой является Байкал. В проект заложено более 700 мероприятий для двух регионов.

Также были определены 13 приоритетных направлений туризма. Высокий сезон для туризма— 5 месяцев в году: лето, февраль и март. Основной поток туристов ожидается из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Красноярского края. 
Бурятия Байкал туризм

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