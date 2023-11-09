В Улан-Удэ проходит смотр-конкурс студенческих общежитий

Общество, Фото: управление по делам молодёжи Улан-Удэ

Участие принимают 12 общежитий города



В столице Бурятии проводится городской смотр-конкурс студенческих общежитий. Мероприятие направлено на улучшение условий проживания в студенческих общежитиях, на развитие студенческого самоуправления и формирование активной жизненной позиции у молодёжи, сообщает управлением по делам молодёжи Улан-Удэ.



В этом году в смотре-конкурсе принимают участие 12 студенческих общежитий столицы республики. В течение трёх дней комиссия в составе представителей управления по делам молодёжи, молодёжной палаты при Улан-Удэнском городском совете депутатов, молодёжный центр министерства спорта и молодёжной политики РБ и Улан-Удэнского отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» проверяют быт, организацию воспитательной и досуговой работы, деятельность студенческих советов, наличие общественных пространств, уголков Памяти, арт-объектов.



В рамках первого дня смотра-конкурса студенческих общежитий комиссия посетила общежития трёх учебных заведений: Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова, Бурятского республиканского педагогического колледжа и Бурятского государственного университета.

