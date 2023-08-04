В Улан-Удэ военные следователи встречаются с ранеными участниками СВО





Ежедекадно проводятся встречи руководства военного следственного отдела СК России по гарнизону Сосновый Бор с участниками спецоперации, проходящими лечение в медицинском центре военного госпиталя Улан-Удэ.Места в актовом зале госпиталя на таких встречах никогда не пустуют.- Многие с трудом передвигаются из-за полученных ран, но находят в себе силы встретиться с представителем власти, поговорить «по душам», поделиться проблемами, получить практический совет, - рассказали «Байкал-Dailу» в военном следственном отделе СК России по гарнизону Сосновый Бор.Военнослужащие могут сообщить о проблемах по обеспечению положенными видами довольствия. Им также помогают с выплатами по ранению, выдачей заслуженных удостоверений ветерана боевых действий, восстановлению утраченных документов и по другим вопросам.Кроме обсуждения общих вопросов, раненые бойцы могут обратиться на личный приём. Каждому гарантированы индивидуальный и профессиональный подход в решении имеющихся проблем.