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В районе Бурятии поздравили «золотые» пары

В районе Бурятии поздравили «золотые» пары
Общество,  Фото:администрация Еравнинского района
50 лет совместной жизни прожили семьи из Еравнинского района

В Еравнинском районе Бурятии в рамках Дня семьи, любви и верности в районном ЗАГСе поздравили супружеские пары Юрия и Евдокию Литвинцевых, Эрдэни и Долгорму Будаевых с «золотой» свадьбой. В каждой из семей супруги прожили 50 лет вместе.

«Золотые» пары окунулись в атмосферу воспоминаний, услышав историю своей любви, и получили поздравления от администрации района и районного совета депутатов. Супруги поставили свои подписи в почётной книге юбиляров.

Отметим, что в Сретенском районе Забайкальского края 8 июля поздравили с Днём семьи, любви и верности жителей Сретенска, супругов Пановых: Константину Ивановича и Нину Васильевну. Им вручили специальные медали семье.

Чета прожила вместе уже 64 года, оба – дети войны. Супруги вырастили троих дочерей, четверых внуков и троих правнуков.

Бурятия Забайкальский край семьи юбилей

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