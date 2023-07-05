Среди редких в первом полугодии: Раббия, Идрис и Харитон
В Забайкальском крае проанализировали, какие имена для новорождённых в первом полугодии стали самыми популярными, а какие – редкими. Так, некоторые популярные имена который год традиционно входят в тройку первенства. В списке самых редких по-прежнему много национальных имён.
Среди мужчин тройку лидеров «возглавили» Артём, Матвей и Александр. Девочек чаще всего называли именем София, Ева и Милана.
Уникальными в этом году оказались среди девочек имена: Доминика, Адель, Виола, Вита, Иванна, Арсения, Изабель, Раббия, Даниэлла, Каталина, Севиль, Лукия, Данэлия, Люси, Славяна, Евсения и Алисия. Тёзок среди ровесников в Забайкалье не встретят Идрис, Адам, Радомир, Лука, Радислав, Гор, Клим, Харитон, Ким, Теодор, Димитрий и Авраам. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
В Забайкалье назвали редкие и популярные имена новорождённых в 2023 году
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