Травматолог из Бурятии стал легендой в Африке

Константин Борисов проработал там более 20 лет и удостоился высочайшей награды
- Так отметили его вклад в развитие медицины страны. Константин Бадмаевич проработал в Уганде более двадцати лет на разных должностях и три года назад, в 80 лет, ушёл на пенсию с должности главного травматолога Минобороны Уганды, – написал Мардваев на своей странице во «ВКонтакте». – Но затем по настоятельной просьбе руководства страны ещё три года был травматологом-консультантом.
Недавно Борисов вернулся в Москву. Провожали его с поистине королевскими почестями.
- Он стал легендарным врачом не только Уганды, но и всего Африканского континента, – отметил руководитель «Россельхозцентра». – Туда приезжает очень много светил мировой медицины ради большой практики и упрощённой возможности внедрения новых лечебных технологий, препаратов и т.п. Со многими из них Константин Борисов хорошо знаком. Так же его приглашают на все ведущие мировые конференции и симпозиумы по его специализации. Он помог многим нашим врачам устроиться на работу в страны Африки и Аравийского полуострова, приложив руку к формированию там бурятской группы врачей – очень авторитетной сейчас.
Мардваев изложил и краткую биографию травматолога. Он появился на свет в 1940 году в селе Баляга-Катангар Петровск-Забайкальского района современного Забайкальского края. Константин Бадмаевич происходит из знатного бурятского рода. Его предки ещё до Октябрьской революции были врачами.
До отъезда в Африку он трудился главврачом Турунтаевской центральной районной больницы и заведующим отделениями травматологии в БСМП и республиканской клинической больнице (РКБ) имени Н. А. Семашко. Известность получил в том числе благодаря внедрению новых приёмов и медицинских технологий.
- А в быту он человек очень скромный – даже слишком, интеллигентный, отзывчивый. Супруга Зинаида Ирдыниевна родилась в посёлке Агинское в 1943 году. Она тоже врач и всю жизнь – коллега и надёжный тыл. Все дети, внуки и внучки пошли по их стопам. Сын Алдар Константинович – теперь уже главный травматолог Минобороны Уганды. Про него были репортажи по телевидению. Дочь Жанна – известный московский пластический хирург-косметолог, – добавил Мардваев. – Приятно, когда наши земляки благодаря своему неординарному таланту, многолетнему труду, верности профессии и слову достигают самых высоких вершин в профессии и становятся светилами мирового уровня.