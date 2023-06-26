Травматолог из Бурятии стал легендой в Африке

Константин Борисов проработал там более 20 лет и удостоился высочайшей награды







- Так отметили его вклад в развитие медицины страны. Константин Бадмаевич проработал в Уганде более двадцати лет на разных должностях и три года назад, в 80 лет, ушёл на пенсию с должности главного травматолога Минобороны Уганды, – написал Мардваев на своей странице во «ВКонтакте». – Но затем по настоятельной просьбе руководства страны ещё три года был травматологом-консультантом.







Недавно Борисов вернулся в Москву. Провожали его с поистине королевскими почестями.



- Он стал легендарным врачом не только Уганды, но и всего Африканского континента, – отметил руководитель «Россельхозцентра». – Туда приезжает очень много светил мировой медицины ради большой практики и упрощённой возможности внедрения новых лечебных технологий, препаратов и т.п. Со многими из них Константин Борисов хорошо знаком. Так же его приглашают на все ведущие мировые конференции и симпозиумы по его специализации. Он помог многим нашим врачам устроиться на работу в страны Африки и Аравийского полуострова, приложив руку к формированию там бурятской группы врачей – очень авторитетной сейчас.



Мардваев изложил и краткую биографию травматолога. Он появился на свет в 1940 году в селе Баляга-Катангар Петровск-Забайкальского района современного Забайкальского края. Константин Бадмаевич происходит из знатного бурятского рода. Его предки ещё до Октябрьской революции были врачами.



До отъезда в Африку он трудился главврачом Турунтаевской центральной районной больницы и заведующим отделениями травматологии в БСМП и республиканской клинической больнице (РКБ) имени Н. А. Семашко. Известность получил в том числе благодаря внедрению новых приёмов и медицинских технологий.



- А в быту он человек очень скромный – даже слишком, интеллигентный, отзывчивый. Супруга Зинаида Ирдыниевна родилась в посёлке Агинское в 1943 году. Она тоже врач и всю жизнь – коллега и надёжный тыл. Все дети, внуки и внучки пошли по их стопам. Сын Алдар Константинович – теперь уже главный травматолог Минобороны Уганды. Про него были репортажи по телевидению. Дочь Жанна – известный московский пластический хирург-косметолог, – добавил Мардваев. – Приятно, когда наши земляки благодаря своему неординарному таланту, многолетнему труду, верности профессии и слову достигают самых высоких вершин в профессии и становятся светилами мирового уровня.



На днях директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев рассказал про уроженца Забайкалья, известного травматолога из Бурятии Константина Борисова, который удостоился высокой награды. Врачу, проработавшему более 20 лет в Уганде, недавно вручили орден «За заслуги». Причём сделал это сам президент африканской республики Йовери Мусевени в присутствии членов правительства.