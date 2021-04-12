Живущий в Уганде бурятский врач рассказал о людоедах

Алдар Борисов живёт в африканской стране на протяжении многих лет
Врач-травматолог из Бурятии Алдар Борисов, проживающий сейчас в Уганде, появился в фильме популярного российского блогера Ильи Варламова на его YouTube-канале. Он ответил здесь на различные вопросы: про уклад жизни местных жителей, медицинскую страховку, пенсионный фонд, людоедов и многое другое.
- Сейчас период праздников, пока спокойно. В ноябре были вспышки, отчего/почему/когда народ вспыхнет, и какой нужен повод, это невозможно угадать, поэтому правительство, конечно, пытается всеми силами всё это притушить. Карантин, комендантский час, - рассказал он о протестной ситуации в африканской стране.
Врач добавил, что они надеются: на предстоящих выборах всё будет спокойно. «Президент, конечно же, выиграет, ясное дело, потому что вся деревня, вся периферия однозначно за него. Они просто не знают, кто такие – в оппозиции», - объяснил Алдар Борисов.
Поведал уроженец Бурятии и о ситуации с медициной в Уганде.
- Государственной страховки здесь нет, потому что нет практически государственной экономики. В основном, она частная. И большинство людей самозанятые, как он будет покупать медстраховку, кто его заставит? Конечно, нет, пока не заболеет, поэтому страховая медицина здесь пробуксовывает. Это очень тормозит развитие медицины, мы отстали сильно от соседних стран – от той же Кении. Там вводятся новые технологии, здесь этого никак не получается пока что. Когда началась вспышка коронавируса, государство объявило полный локдаун, и многие просто ушли пешком домой. Уже такси запретили, автобусы, и люди просто ушли пешком в деревню, две-три недели пешком шли, - отметил Борисов.
В стране относительно молодое население. Отсутствие пожилых объясняется прошедшей ранее войной и бушевавшей эпидемией СПИДа.
- Пенсионный фонд здесь только нарождается. Лет 10-15 как они появились, и они в хорошем состоянии, потому что население здесь крайне молодое – по-моему, самое молодое в мире. Пока никто ещё не дожил до пенсии. Поколение, которое пережило войну, их крайне мало, кто-то в войне погиб. Большинство людей, конечно, погибло в эпидемию СПИДа. Это же родина СПИДа, вы знаете? Есть деревня, чуть к западу от Кампалы, которая считается родиной СПИДа. Вот оттуда всё началось. Я здесь был в начале 90-х годов, и здесь был самый разгар, пик эпидемии. Страшно, до 30-40% населения примерно было, в некоторых маленьких городах до 80%, - сообщил врач.
Сейчас ситуация со СПИДом в Уганде относительно хорошая. «Очень много больных, но очень хорошие препараты, можно сказать, что СПИД практически побеждён. Многие люди живут десятилетиями и не болеют даже. Лекарства выдают почти бесплатно, потому что здесь этим занимались западные фонды», - уточнил Борисов.
Отношение к врачам у местных жителей своеобразное.
- Если меня вылечил белый врач, то это же я хорошо молился богу, бог мне помог. Это я хороший такой, я молился усердно, вот, он послал мне врача, - разъяснил врач о том, как обычно думают угандийцы об успешном и хорошем лечении.
В фильме блогер Илья Варламов спросил уроженца республики о слухах про людоедов в Уганде.
- Вроде бы слухи. Уганда богата на этнический состав, почему районы образовались? Свой народ, свой язык, свои традиции, причём они могут отличаться очень сильно друг от друга. И есть буквально несколько «пятен» в стране, где говорят – да, людоеды есть. Время от времени люди исчезают или находят человеческие кости. Всё это по-тихому, конечно, никто не афиширует, шума не поднимает, - рассказал Алдар Борисов.
«Есть районы, где до сих пор делают женское обрезание, а в соседнем районе буквально будет наоборот», - добавил врач.
Как сообщал «Байкал-Daily», врач-травматолог Алдар Борисов на протяжении многих лет практикует в главном военном госпитале Уганды. Лечит он не только военных, но и гражданских. В начале 2020 года бурятского врача показали на федеральном канале.
Живущий в Уганде бурятский врач рассказал о людоедах
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