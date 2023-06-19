Улан-Удэ атаковала горностаевая моль

Яблони в самом центре бурятской столицы, возле площади Советов, появились три года назад. Раньше там были тополя, которые решили заменить – многие из них к тому времени уже сгнили изнутри и могли рухнуть в любой момент. Годом ранее такие же деревья высадили на Ленина – от пересечения улицы Советская с Ербанова.
Недавно в местном паблике «Аноним 03» заявили, что деревья атаковали вредители. Особое беспокойство у жителей Улан-Удэ вызвало состояние тех, что растут ближе к арке «Царские ворота» у въезда на площадь.
- Администрация города, обратите внимание – у вас яблоньки на площади Советов скоро гусеница доест! Возле арки уже совсем голые есть. Обработайте, а то жалко, – говорится в посте, опубликованном в «Анониме 03» несколько дней назад.
В комментариях участники сообщества отмечают, что деревья «посадить-то посадили», а вот «про обработку забыли». На яблонях и в самом деле много пожухлых и засохших листьев. Некоторые ветки опутаны паутиной.
«Байкал-Daily» обратился за комментарием в комитет городского хозяйства. Там пояснили, что в минувшую пятницу сотрудники МБУ «Городское лесничество» обработали зелёные насаждения от горностаевой моли, которая сейчас оккупирует весь Улан-Удэ.
- Городские лесничие отвечают за деревья на общественных территориях. Чтобы справиться с вредителем, нужны только массовые обработки, в том числе – в частном секторе, – отметили в КГХ.
Организации и предприятия всех форм собственности, управляющие компании, ТСЖ и собственников территорий призывают обратить пристальное внимание на деревья и при необходимости незамедлительно принять меры. В противном случае возможна гибель огромного количества растений.
Первым делом нужно вручную собрать и уничтожить очаги поражения. Если пострадали ветви, их придётся спилить полностью. Далее требуется двукратная обработка поражённого растения инсектицидами.
- Хранение поражённых срезанных частей недопустима – необходима их срочная утилизация, – подчеркнули в комитете.
- Городские лесничие отвечают за деревья на общественных территориях. Чтобы справиться с вредителем, нужны только массовые обработки, в том числе – в частном секторе, – отметили в КГХ.
Организации и предприятия всех форм собственности, управляющие компании, ТСЖ и собственников территорий призывают обратить пристальное внимание на деревья и при необходимости незамедлительно принять меры. В противном случае возможна гибель огромного количества растений.
Первым делом нужно вручную собрать и уничтожить очаги поражения. Если пострадали ветви, их придётся спилить полностью. Далее требуется двукратная обработка поражённого растения инсектицидами.
- Хранение поражённых срезанных частей недопустима – необходима их срочная утилизация, – подчеркнули в комитете.
В июне 2022-го столица республики тоже подверглась нашествию вредителей. Тревогу сначала забили в соцсетях. Фотографии с насекомыми, уничтожающими зелёные насаждения, буквально заполонили местные паблики. Снимок с ними выложили тогда и в «Анониме 03». «Таким темпом от деревьев останутся стволы... Почему никто не принимает меры?», – задался вопросом авто фото, сделанного на улице Октябрьская.
Во дворе дома другого нашего земляка гусеницы атаковали ранетку. Так же было год назад и тогда они всего за два дня «съели» четырёхметровое дерево. «Листья потом появились, но урожая не было», – поделился другой участник сообщества.
- Периодически этот вредитель появляется на улицах нашего города и в соседних регионах, а сухая и жаркая погода способствует его распространению. Объём поражения сейчас очень большой, – рассказывала прошлым летом директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.