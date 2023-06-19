Улан-Удэ атаковала горностаевая моль





«Байкал- Daily » обратился за комментарием в комитет городского хозяйства. Там пояснили, что в минувшую пятницу сотрудники МБУ «Городское лесничество» обработали зелёные насаждения от горностаевой моли, которая сейчас оккупирует весь Улан-Удэ.



- Городские лесничие отвечают за деревья на общественных территориях. Чтобы справиться с вредителем, нужны только массовые обработки, в том числе – в частном секторе, – отметили в КГХ.



Организации и предприятия всех форм собственности, управляющие компании, ТСЖ и собственников территорий призывают обратить пристальное внимание на деревья и при необходимости незамедлительно принять меры. В противном случае возможна гибель огромного количества растений.



Первым делом нужно вручную собрать и уничтожить очаги поражения. Если пострадали ветви, их придётся спилить полностью. Далее требуется двукратная обработка поражённого растения инсектицидами.



- Хранение поражённых срезанных частей недопустима – необходима их срочная утилизация, – подчеркнули в комитете.











В июне 2022-го столица республики тоже подверглась нашествию вредителей. Тревогу сначала забили в соцсетях. Фотографии с насекомыми, уничтожающими зелёные насаждения, буквально заполонили местные паблики. Снимок с ними выложили тогда и в «Анониме 03». «Таким темпом от деревьев останутся стволы... Почему никто не принимает меры?», – задался вопросом авто фото, сделанного на улице Октябрьская.

Во дворе дома другого нашего земляка гусеницы атаковали ранетку. Так же было год назад и тогда они всего за два дня «съели» четырёхметровое дерево. «Листья потом появились, но урожая не было», – поделился другой участник сообщества. Во дворе дома другого нашего земляка гусеницы атаковали ранетку. Так же было год назад и тогда они всего за два дня «съели» четырёхметровое дерево. «Листья потом появились, но урожая не было», – поделился другой участник сообщества.





- Периодически этот вредитель появляется на улицах нашего города и в соседних регионах, а сухая и жаркая погода способствует его распространению. Объём поражения сейчас очень большой, – рассказывала прошлым летом директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.



