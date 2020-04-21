В центре Улан-Удэ вырубят тополя и высадят яблони

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На площади Советов появится яблоневая аллея



На площади Советов в Улан-Удэ на улицах Ленина и Сухэ-Батора высадят 50 молодых деревьев яблони сибирской. Растения пересадят, в том числе, вместо растущих здесь тополей, вырубка которых запланирована на текущую неделю.



- Данная замена является плановой. Срок службы тополей в городских условиях ограничен и составляет 40-50 лет, после чего дерево становится хрупким, может упасть, что опасно для жизни, здоровья горожан, а также для их имущества, - пояснили в МБУ «Городское лесничество».



Также специалисты заявляют, что разросшиеся корни деревьев деформируют плиточное покрытие тротуара, что недопустимо для центральной улицы города.



Высадка яблонь запланирована на май 2020 года. Деревья станут продолжением аллеи, высаженной по ул. Ленина (от перекрёстка с ул. Советской до ул. Ербанова)



В последующем кроны яблонь сформируют в виде шара, что продолжит единый ансамбль деревьев, сообщает управление по информационной политике.

