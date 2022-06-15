В Улан-Удэ горностаевая моль пожирает деревья





Сотрудники «Городского лесничества» уже провели обработку деревьев на общественных территориях, но, по словам специалистов справиться с вредителем можно только массовыми обработками, в том числе в частном секторе.– Периодически этот вредитель появляется на улицах нашего города и в соседних регионах. В настоящее время объём поражения очень большой. Сухая и жаркая погода способствует распространению вредителя. Убедительно просим предприятия всех форм собственности, УК, ТСЖ, собственников территорий обратить пристальное внимание на зелёные насаждения и незамедлительно принять необходимые меры. В случае несвоевременного принятия мер возможна гибель огромного количества растений. Только вместе мы сможем остановить нашествие вредителя, – сообщила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.Алгоритм действий при обнаружении вредителя:– вручную собрать и уничтожить очаги поражения, при поражении целых ветвей производить спил и уничтожение ветви;– произвести двукратную обработку поражённого растения инсектицидами: актеллик, актара, лепидоцид, инта-вир, фитоверм, искра-м и др., активные в отношении вредителя.Не допускается хранение поражённых срезанных частей растений, необходима срочная утилизация.