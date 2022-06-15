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В Улан-Удэ горностаевая моль пожирает деревья

В Улан-Удэ горностаевая моль пожирает деревья
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Объём поражения очень большой

Горностаевая моль оккупирует Улан-Удэ, предупреждает МБУ «Городское лесничество». Управляющие организации, предприятия и собственников частных домовладений просят провести инсектицидную обработку.

Сейчас в Улан-Удэ наблюдается большое количество очагов поражения деревьев яблони и черемухи горностаевой молью. 

Сотрудники «Городского лесничества» уже провели обработку деревьев на общественных территориях, но, по словам специалистов справиться с вредителем можно только массовыми обработками, в том числе в частном секторе.

– Периодически этот вредитель появляется на улицах нашего города и в соседних регионах. В настоящее время объём поражения очень большой. Сухая и жаркая погода способствует распространению вредителя. Убедительно просим предприятия всех форм собственности, УК, ТСЖ, собственников территорий обратить пристальное внимание на зелёные насаждения и незамедлительно принять необходимые меры. В случае несвоевременного принятия мер возможна гибель огромного количества растений. Только вместе мы сможем остановить нашествие вредителя, – сообщила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.


Алгоритм действий при обнаружении вредителя:

– вручную собрать и уничтожить очаги поражения, при поражении целых ветвей производить спил и уничтожение ветви;

– произвести двукратную обработку поражённого растения инсектицидами: актеллик, актара, лепидоцид, инта-вир, фитоверм, искра-м и др., активные в отношении вредителя.

Не допускается хранение поражённых срезанных частей растений, необходима срочная утилизация.

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