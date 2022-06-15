В Улан-Удэ горностаевая моль пожирает деревья

Горностаевая моль оккупирует Улан-Удэ, предупреждает МБУ «Городское лесничество». Управляющие организации, предприятия и собственников частных домовладений просят провести инсектицидную обработку.
Сейчас в Улан-Удэ наблюдается большое количество очагов поражения деревьев яблони и черемухи горностаевой молью.
Сотрудники «Городского лесничества» уже провели обработку деревьев на общественных территориях, но, по словам специалистов справиться с вредителем можно только массовыми обработками, в том числе в частном секторе.
– Периодически этот вредитель появляется на улицах нашего города и в соседних регионах. В настоящее время объём поражения очень большой. Сухая и жаркая погода способствует распространению вредителя. Убедительно просим предприятия всех форм собственности, УК, ТСЖ, собственников территорий обратить пристальное внимание на зелёные насаждения и незамедлительно принять необходимые меры. В случае несвоевременного принятия мер возможна гибель огромного количества растений. Только вместе мы сможем остановить нашествие вредителя, – сообщила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.
Алгоритм действий при обнаружении вредителя:
– вручную собрать и уничтожить очаги поражения, при поражении целых ветвей производить спил и уничтожение ветви;
– произвести двукратную обработку поражённого растения инсектицидами: актеллик, актара, лепидоцид, инта-вир, фитоверм, искра-м и др., активные в отношении вредителя.
Не допускается хранение поражённых срезанных частей растений, необходима срочная утилизация.
– Периодически этот вредитель появляется на улицах нашего города и в соседних регионах. В настоящее время объём поражения очень большой. Сухая и жаркая погода способствует распространению вредителя. Убедительно просим предприятия всех форм собственности, УК, ТСЖ, собственников территорий обратить пристальное внимание на зелёные насаждения и незамедлительно принять необходимые меры. В случае несвоевременного принятия мер возможна гибель огромного количества растений. Только вместе мы сможем остановить нашествие вредителя, – сообщила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.
Алгоритм действий при обнаружении вредителя:
– вручную собрать и уничтожить очаги поражения, при поражении целых ветвей производить спил и уничтожение ветви;
– произвести двукратную обработку поражённого растения инсектицидами: актеллик, актара, лепидоцид, инта-вир, фитоверм, искра-м и др., активные в отношении вредителя.
Не допускается хранение поражённых срезанных частей растений, необходима срочная утилизация.