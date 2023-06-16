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«Стоит столбом»: В Бурятии жители села задыхаются от дорожной пыли

«Стоит столбом»: В Бурятии жители села задыхаются от дорожной пыли
Общество,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Люди заявили, что она поднимается из-за проезжающих мимо машин

Жители прибайкальского села Кома страдают от дорожной пыли. Они напомнили в районной группе «Прибайкалье-инфо.24/7», что на улицах Коммунистическая и Колхозная в прошлом году не завершили ремонт.

- Сейчас работает паромная переправа. Идёт большой поток машин, и жители этих улиц задыхаются от пыли, – жалуются сельчане. – Дорогу ни разу не поливали водой. Раз в неделю проходит грейдер, после которого ещё хуже – прикатанная пыль стоит столбом и из-за неё ничего не видно.

 
Люди обратились к властям с просьбой о помощи. Они поинтересовались, приведут ли, наконец, дорогу в порядок. «Как мы должны жить в такой пыли?», – возмущаются прибайкальцы.

В Минтрансе Бурятии заверили: ремонт этого участка (с 4 по 17 километр) региональной трассы «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье» продолжится.

- В ближайшее время начнутся торги по поиску подрядчика. В рамках выделенных лимитов на участке проводятся работы по содержанию (планировка), – рассказали в ведомстве. 
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