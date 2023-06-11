Дождей не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июня по республике переменная облачность, в большинстве районов жаркая, без осадков погода, днём по юго-западу кратковременные дожди с грозами. Ветер переменный 3-8, при грозах порывы до 13-17 м/с. Температура днём +31,+36, местами +21,+26.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +32,+34.
В Бурятии 36-градусная жара
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 11.06.2023
Дождей не ожидается
Автомобилист состоит на учёте уже год
Документы получили девять подростков
Многие не видят разницу сотрудниками, занимающимися спортом и далёкими от него
На место выезжала прокуратура
Турнир состоится в середине июня
Мероприятие провели сотрудники прокуратуры и ГИБДД
Состоялось заседание под руководством Юрия Трутнева
На обновлённых территориях будет комфортно жителям разных возрастов
Он является важной частью питания северных оленей
Его посвятят ламе Эгитуйского дацана
Местом проведения станет административный центр района
Утром местами туманы
Общество, 09.06.2023
Он состоится в Селенгинском районе
Общество, 09.06.2023
Обряд совершат на Титовской сопке