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В Бурятии 36-градусная жара

В Бурятии 36-градусная жара
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Дождей не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июня по республике переменная облачность, в большинстве районов жаркая, без осадков погода, днём по юго-западу кратковременные дожди с грозами. Ветер переменный 3-8, при грозах порывы до 13-17 м/с. Температура днём +31,+36, местами +21,+26.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +32,+34.
прогноз погоды

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