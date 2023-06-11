В Бурятии 36-градусная жара

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Дождей не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июня по республике переменная облачность, в большинстве районов жаркая, без осадков погода, днём по юго-западу кратковременные дожди с грозами. Ветер переменный 3-8, при грозах порывы до 13-17 м/с. Температура днём +31,+36, местами +21,+26.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +32,+34.

