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В посёлке Бурятии построят очистные сооружения

В посёлке Бурятии построят очистные сооружения
Общество,  Фото:pixabay.com
Они обеспечат очистку стоков, попадающих в Байкал

В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии планируется строительство очистных сооружений, которые будут обеспечивать очистку стоков, попадающих в озеро Байкал. Проектная документация готова и направлена на прохождение экологической экспертизы. По проекту новый объект сможет принимать и очищать не менее 3300 кубометров сточных вод в сутки.

В Бурятии будут построены ещё одни очистные. Это уже шестой по счёту объект, который будет возведён по поручению президента России. Участок под строительство определили на границе посёлка Каменск. Сброс очищенных сточных вод будет осуществляться в реку Кабанья.

- Главная цель строительства нового объекта – улучшить экологическое состояние Байкала. Согласно проекту, очистка сточных вод будет осуществляться в блочно-модульных сооружениях полной заводской готовности с применением классической технологии. После чего, качество стоков будет соответствовать 83 приказу Минприроды России, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Действующие очистные в посёлке Каменск построены ещё в 1980 году. Они устарели, а также не обеспечивают очистку сточных вод до необходимых норм. В связи с этим было принято решение строить новые сооружения с использованием современных технологий.

- Сейчас проект на строительство очистных в посёлке Каменск проходит экологическую экспертизу, затем документация будет направлена в Госэкспертизу Бурятии. Пройти все необходимые экспертизы планируется до конца этого года. После получения положительного заключения станет известна стоимость будущего объекта и Минприроды Бурятии сможет направить заявку на финансирование строительства очистных. Процесс возведения объекта начнётся после того, как будут выделены денежные средства, - отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Как сообщает управление, в Бурятии были построены очистные сооружения в посёлке Выдрино Кабанского района. Сейчас идёт строительство правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ. Также началось строительство новых очистных в Северобайкальске. Кроме того, получено положительное заключение Госэкспертизы Бурятии на проект очистных в Баргузинском и Кяхтинском районах.

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