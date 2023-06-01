В столице Бурятии через несколько дней опять отключат горячую воду



Гидравлические испытания требуются для выявления ветхих и аварийных участков и их последующего ремонта. Это позволит качественно подготовить энергооборудование к новому отопительному сезону. По закону, отключение горячего водоснабжения во время профилактических работ не должно превышать 15 дней. Но, как показывает практика, в Улан-Удэ частенько не укладываются в эти сроки.



Три недели назад отопительный сезон в столице республики подошёл к концу. Его решили завершить, поскольку к тому моменту среднесуточная температура воздуха за окном пять дней подряд превышала 8 градусов. Вместе с теплом из квартир исчезло и горячее водоснабжение (ГВС). Сотрудники ТГК-14 приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей – их проверяли на плотность и прочность.К 15 мая ГВС пообещали вернуть, однако жильцам некоторых многоэтажек благо цивилизации пришлось ждать дольше. А в 246 многоквартирных домах в Советском и Железнодорожном районах его не будет до 20 июля и 1 сентября соответственно. Причина – масштабная реконструкция третьей тепломагистрали.В остальных МКД, которые масштабный ремонт не затронул, очередное отключение запланировали уже в ближайший понедельник, 5-го и по 8 июня включительно. Так что улан-удэнцам снова придётся греть воду с помощью тазиков, чайников и кипятильников.В следующий раз жители бурятской столицы останутся без ГВС в июле сразу на 10 дней – с 10 по 19 число. Для домов, питающихся от котельных, установили индивидуальные графики:микрорайон Заречный – с 17 по 30 июлямикрорайон Загорск – с 24 июля по 6 августасотые кварталы (котельная «Юго-Западная») – с 31 июля по 13 августаСтеклозавод – с 7 по 20 августамикрорайон Аэропорт – с 14 по 27 августа