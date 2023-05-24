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Часть улан-удэнцев не стали лишать горячей воды из реконструкции тепломагистрали

Часть улан-удэнцев не стали лишать горячей воды из реконструкции тепломагистрали
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Она исчезла в 264 домах вместо 308

Две недели назад отопительный сезон в столице Бурятии подошёл к концу. Его решили завершить, поскольку среднесуточная температура воздуха за окном пять дней подряд превышала 8 градусов.

Вместе с теплом из квартир исчезла и горячая вода. Её уже вернули во все дома – за исключением части жилых зданий в Железнодорожном и Советском районах. Там ГВС будет отсутствовать с 10 мая по 1 сентября и с 10 мая по 20 июля соответственно. Причина – масштабная реконструкция тепломагистрали № 3.

В городской администрации рассказали, что её разделили на два этапа. Первый – обновление изношенных сетей в Железнодорожном районе с увеличением диаметра трубопровода, а второй – строительство нового участка теплотрассы. Благодаря этому  закроют сразу четыре неэффективные мазутные и угольные котельные и подключат к централизованному теплоснабжению жителей микрорайона Стеклозавод.

- Мы отслеживаем и контролируем ход работ совместно с заказчиками, – отметил на очередном брифинге в мэрии глава Железнодорожного района Николай Попов. – На ряде участков в Советском районе уже сделали обратную засыпку. Скоро начнётся подготовка к асфальтированию.

По словам Попова, ГВС изначально планировалось отключить в 308 многоквартирных домах, но в итоге оно исчезло в 264.

- Мы совместно с ПАО «ТГК-14» отработали схему возможных переключений между тепломагистралями № 3 и № 1, поэтому появилась возможность не отключать водоснабжение в 44 МКД, – пояснил он.

Реконструкцией в Железнодорожном районе занимается подрядная организация «СК Развитие». Работы, в частности – демонтаж трубопровода и других конструкций, ведутся на улицах Пушкина и Трактовая, возле ТЭЦ-1. Там должны заменить железобетонные конструкции, запорную арматуру и компенсаторы, расширить трубопровод и отремонтировать повысительную насосную станцию (ПНС).

-. Мы вынуждены создавать жителям неудобства, но позже это окупится качественным, бесперебойным теплоснабжением, – подчеркнул директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев.

Все необходимые материалы и техника подрядчика имеются. Реконструкция идёт по графику и должна завершиться 31 октября.

В Советском районе работники ТГК-14 при поддержке фонда содействия реформированию ЖКХ прокладывают новые сети протяжённостью в 11 с лишним километров, перекладывают уже существующие в 140 метров и строят ПНС. Смонтировать успели 4700 метров труб.

- В зоне этих работ отключения ГВС у потребителей не предусмотрено. Котельные на Стеклозаводе работают в штатном режиме. Горячая вода будет подаваться в дома до момента подключения потребителей к ТЭЦ-1, – сообщил директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО ТГК-14 Андрей Соболев.

Всего к ТЭЦ-1 планируют подключить 64 многоквартирных, 152 частных дома и шесть соцобъектов.

- Основной ствол тепломагистрали № 3 работал более 50 лет. Проводились только аварийно-ремонтные работы. Иных «коридоров» для прокладки теплотрассы нет – всё не раз обследовали перед началом реконструкции. Поэтому ещё раз приносим горожанам извинения за доставленные неудобства, – добавил Николай Попов.
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