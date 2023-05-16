В Улан-Удэ разыграли «Кубок Золотого Руна»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В столице Бурятии назвали победителей городского конкурса сочинений и стихотворений



В Улан-Удэ подведены итоги городского конкурса сочинений и стихотворений «Кубок Золотого Руна». На конкурс было представлено 109 работ в конкурсе сочинений и 38 работ – в конкурсе стихотворений ребятами из 26 школ, лицеев, учреждений дополнительного образования, сообщили в комитете по образованию. Участниками стали учащиеся в возрастных группах: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет

Тематика работ: «Мой любимый учитель», «Мой первый учитель», «Учитель ХХI века», «Учитель в моей жизни», «Учитель-собеседник, духовный наставник» и «С любовью к педагогу».



Обладателем гран-при стал Руслан Л., ученик школы № 20.



- Благодаря своему первому учителю, я стал более уверенным в себе и начал любить учёбу. Она стала для нас всех не только хорошим учителем, но и другом и наставником. Я благодарен за всё, что она сделала для меня и моих одноклассников. Учитель – важная фигура в моей жизни. Она не только помогла мне адаптироваться в новой среде, но и научила меня, что ошибки и неудачи – это возможность учиться и расти. Её поддержка и наставничество оказали на меня большое влияние, и я всегда буду благодарен ей за это, - написал он в своём сочинении «Больше, чем просто профессия».



Гран-при в номинации «С любовью к педагогу» завоевала Елизавета Х., ученица школы №35.



Конкурс-фестиваль сочинений и стихотворений «Кубок Золотого Руна» проходил в Улан-Удэ с 3 апреля по 5 мая. В номинации «С любовью к педагогу» участвовали не только дети. Большое количество заявок поступило и от педагогических работников: учителей, методистов, педагогов дополнительного образования, которые продемонстрировали стихотворения собственного сочинения.



