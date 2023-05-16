16 мая

15 мая

Популярное

В Улан-Удэ разыграли «Кубок Золотого Руна»

В Улан-Удэ разыграли «Кубок Золотого Руна»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В столице Бурятии назвали победителей городского конкурса сочинений и стихотворений

В Улан-Удэ подведены итоги городского конкурса сочинений и стихотворений «Кубок Золотого Руна». На конкурс было представлено 109 работ в конкурсе сочинений и 38 работ – в конкурсе стихотворений ребятами из 26 школ, лицеев, учреждений дополнительного образования, сообщили в комитете по образованию. Участниками стали учащиеся в возрастных группах: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет
Тематика работ: «Мой любимый учитель», «Мой первый учитель», «Учитель ХХI века», «Учитель в моей жизни», «Учитель-собеседник, духовный наставник» и «С любовью к педагогу».

Обладателем гран-при стал Руслан Л., ученик школы № 20.

- Благодаря своему первому учителю, я стал более уверенным в себе и начал любить учёбу. Она стала для нас всех не только хорошим учителем, но и другом и наставником. Я благодарен за всё, что она сделала для меня и моих одноклассников. Учитель – важная фигура в моей жизни. Она не только помогла мне адаптироваться в новой среде, но и научила меня, что ошибки и неудачи – это возможность учиться и расти. Её поддержка и наставничество оказали на меня большое влияние, и я всегда буду благодарен ей за это, - написал он в своём сочинении «Больше, чем просто профессия».

Гран-при в номинации «С любовью к педагогу» завоевала Елизавета Х., ученица школы №35.

Конкурс-фестиваль сочинений и стихотворений «Кубок Золотого Руна» проходил в Улан-Удэ с 3 апреля по 5 мая. В номинации «С любовью к педагогу» участвовали не только дети. Большое количество заявок поступило и от педагогических работников: учителей, методистов, педагогов дополнительного образования, которые продемонстрировали стихотворения собственного сочинения.

Улан-Удэ конкурс школа сочинения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе проведут первый фестиваль казачества
В Агинском округе проведут первый фестиваль казачества
Общество, 16.05.2023
Он состоится в Дульдургинском районе
В Улан-Удэ разыграли «Кубок Золотого Руна»
В Улан-Удэ разыграли «Кубок Золотого Руна»
Общество, 16.05.2023
В столице Бурятии назвали победителей городского конкурса сочинений и стихотворений
В Чите День города обойдётся без шествия трудовых коллективов
В Чите День города обойдётся без шествия трудовых коллективов
Общество, 16.05.2023
В городской праздник внесли организационные изменения
В Иркутске установят ещё более 400 камер видеонаблюдения
В Иркутске установят ещё более 400 камер видеонаблюдения
Общество, 16.05.2023
Они появятся там, где будет выполнено благоустройство
Ссузы Бурятии и Забайкалья сразились в «Лиге чемпионов»
Ссузы Бурятии и Забайкалья сразились в «Лиге чемпионов»
Общество, 16.05.2023
В республике впервые состоялся межрегиональный этап соревнований среди студенческих спортивных клубов
В Читу приедут овцеводы шести регионов
В Читу приедут овцеводы шести регионов
Общество, 16.05.2023
В Забайкалье состоится всероссийская выставка овец и коз
Фоторепортаж: В Бурятии прошёл ежегодный молебен у лика богини Янжимы
Фоторепортаж: В Бурятии прошёл ежегодный молебен у лика богини Янжимы
Общество, 16.05.2023
К Богине Янжиме обращаются бездетные женщины, ей поклоняются артисты, музыканты, поэты и художники. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с большого молебна
Педагоги детсадов Улан-Удэ соревновались в сборке автоматов
Педагоги детсадов Улан-Удэ соревновались в сборке автоматов
Общество, 16.05.2023
Прошёл городской конкурс «Мы светлой памяти верны»
На Ольхоне будут работать три парома
На Ольхоне будут работать три парома
Общество, 16.05.2023
Их запустят к началу туристического сезона на Байкале
В Бурятии активизировались медведи
В Бурятии активизировались медведи
Общество, 16.05.2023
Любителей природы предупреждают о возросшей вероятности встречи с «хозяином тайги»
Количество полётов из Читы в Иркутск станет больше
Количество полётов из Читы в Иркутск станет больше
Общество, 16.05.2023
Появятся новые дополнительные и прямые рейсы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^