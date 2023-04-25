Школьник из Улан-Удэ стал победителем всероссийского конкурса

Учащиеся республики вышли в финал конкурсов «Моя малая родина: природа культура, этнос» и «Открытия 2030»



21 апреля в формате онлайн-трансляции торжественно объявлены победители и призёры всероссийских конкурсов. В их числе были два школьника из Бурятии.



Ученик 10 класса школы №49 города Улан-Удэ Пётр М. стал победителем финального этапа всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» в номинации «Палеонтология», руководитель – Лариса Бадмаева. Пётр представил работу: «Исследование лётных способностей птерозавров – аждархид».



В финале всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» жюри отобрало 177 конкурсных работ представителей 66 регионов. Финалисты в возрасте от 10 до 18 лет приняли участие в 16 номинациях.



Тематика работ обширна: ботаника и зоология, клеточная биология, биохимия и биоинженерия, микробиология, палеонтология, обращение с отходами, «зелёная» энергетика, геоинформатика, экология и почвоведение, здоровье человека.



Варвара К., ученица 8 класса Колесовской школы Кабанского района, удостоена диплома 3 степени. Варвара выступила в новой номинации «Этнофенология» с работой «Календарь погоды и народные приметы», руководитель – Елена Гребенас, учитель географии.



На финальном этапе всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа культура, этнос» были представлены к защите 61 конкурсная работа (57 индивидуальных и 4 коллективных) от 34 субъектов Российской Федерации (10 республик – Башкортостан, Бурятия, Дагестан, ЛНР, Калмыкия, Коми, Крым, Саха (Якутия), Удмуртская, Хакасия; 4 края – Забайкальский, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский; 19 областей, 1 автономный округ – (ЯНАО) и Республики Беларусь. Участниками финала стали 66 обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет.



Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» – ежегодное традиционное мероприятие, посвящённое осмыслению взаимоотношений «человек и природа», сохранившихся в природном и культурном наследии этносов, проживающих на территории России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



