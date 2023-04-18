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В Усть-Ордынском округе посоревновались ветераны спорта

В Усть-Ордынском округе посоревновались ветераны спорта
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В Бохане провели окружную спартакиаду по пяти видам спорта

Традиционная спартакиада ветеранов спорта Усть-Ордынского Бурятского округа состоялась в посёлке Бохан. Соревнования проводились по пяти видам спорта: волейболу, мини-футболу, шахматам, шашкам и настольному теннису. Участие в спартакиаде приняли 173 ветерана спорта из всех шести районов УОБО.

В женском волейболе возглавили пьедестал почёта боханские волейболистки, в финале обыграв аларскую команду. На третьем месте – команда Баяндаевского района. В мужском волейболе чемпионами стали ветераны спорта Осинского района, «серебро» взяли баяндаевцы, и замкнула тройку призёров команда Боханского района. Лучшими футболистами стали спортсмены Эхирит-Булагатского района, на второй ступени пьедестала – команда Боханского района и третье место у команды из Нукутского района.

В шахматах места распределились следующим образом: первое место у команды Эхирит-Булагатского района, серебряные призёры – спортсмены Баяндаевского района и бронза у команды Осинского района. В шашках победили осинцы, второе место у Баяндаевского района и бронзовыми призёрами стали аларские спортсмены. В состязаниях по настольному теннису чемпионами стали эхиритцы, серебро у боханцев и бронза у аларцев.

В результате проведённых игр общекомандное первое место заняла команда Боханского района. На втором месте команда Эхирит-Булагатского района, на третьем – спортсмены Осинского района.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, первая спартакиада ветеранов спорта была проведена в 1989 году. В спартакиаде принимают участие спортсмены, которые неоднократно побеждали на соревнованиях самого различного уровня, а есть участники, к которым любовь к спортивным состязаниям пришла в зрелом возрасте.


Усть-Ордынский Бурятский округ спартакиада спорт ветераны спорта

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