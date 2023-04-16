Дизайнер из Бурятии блеснёт своей коллекцией одежды в Москве

Надежда Абзаева представит дутые корсеты, бомберы и лонгсливы на столичных маркетах
С 28 по 30 апреля в российской столице пройдёт масштабное fashion-мероприятие. Более 150 дизайнеров и брендов со всей страны продемонстрируют свои коллекции на маркетах под эгидой проекта «Московская неделя моды» (возрастное ограничение – 18+). Женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары представят на площадках в четырёх крупнейших торгово-развлекательных центрах и комплексах.
Заявки на участие рассматривал экспертный совет, состоящий из профессионалов индустрии. Отбор прошла и Надежда Абзаева из Бурятии. В её бренде «Abzaeva» заложена идея сохранения культурного кода родной республики, перефраз прошлого и традиций и форм кочевой культуры в пространстве современного динамичного мира.
- Из года в год для меня важно разрабатывать пространственное ощущение бренда. Я очень люблю и включаю в каждую коллекцию многослойность, – отмечает Надежда. – Капсула, которая будет представлена на маркете, тоже включает многослойность и внесезонность. Это дутые стёганые жилеты, дутые корсеты, фактурные деконструктивные жакеты с объёмным рукавом, фактурные бомберы из велюрового денима с бахромой, топы в виде корсетов, трикотажные юбки, лонгсливы и платья, сшитые из кусочков ткани швами наружу.
Дизайнеры-участники маркетов также смогут разместить свои товары на платформе «Сделано в Москве». Это онлайн-площадка, где собрали свыше 1500 российских брендов. Само мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы, рассказали в Минкульте Бурятии со ссылкой на пресс-службу Московской недели моды.
В январе на кинопортале «Кинопоиск» и во «ВКонтакте» появился документальный мини-сериал под названием «Кому на Руси шить хорошо» (возрастное ограничение – 12+). Он посвящён дизайнерам одежды из разных российских регионов, использующим в своей работе традиционные национальные мотивы.
Каждый эпизод длится 20 минут, и героиней одного из них стала Надежда Абзаева/news/16/450888/. Наша талантливая землячка с 2020 года покоряет столичные подиумы. Весной 2021-го она получила право представить свою коллекцию на спецпоказе, одержав победу в престижном конкурсе, а в октябре того же года блистала своими работами на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в российской столице (18+). В июне 2022-го уроженка Бурятиии участвовала уже в Московской неделе моды (18+).
В мини-сериале самобытный и одновременно – продвинутый мультикультурный «русский фэшн» показывают изнутри, говорится на официальной странице киностудии Горького во «ВКонтакте». Художники раскрывают свой творческий мир и философию бренда. Об их работах и об истоках национальной культуры костюма рассуждают историки моды и ведущие дизайнеры. Особый стиль самого документального проекта создают необычные приёмы съёмок и монтажа.
Режиссёр «Кому на Руси шить хорошо» – Константин Райх, ранее снявший на киностудии М. Горького два документальных фильма об истории костюма в кино с участием историка моды Александра Васильева – «Поверить в сказку» (6+) и «Ткань времени» (6+). Проект создавался при поддержке института развития интернета (АНО «ИРИ») и при содействии киностудии имени Горького.
Надежда Абзаева рассказала, что запустила собственный бренд одежды «Abzaeva» в 2020 году, когда её ребёнку был всего годик.
- В основе моего бренда – идея сохранения культурного кода Бурятии, переосмысление и попытка поймать частички мировоззрения или ментальности, которая есть, – пояснила она. – Для меня очень важна возможность придумывать способы переосмысления культурного кода.
Надежда показала своё творение – корсет, при создании одной из деталей которого вдохновилась формой бурятского седла.
- И дальше я развила идею этого корсета и сделала орнамент. Орнамент – это нечто живое, то, что мы можем создавать сами, – подчеркнула Абзаева. – Не знаю, насколько правильным путём я иду. Свобода, искренность и детская, может быть, какая-то смелость, которую я себе позволяю, для того, чтобы было больше возможностей традициям или формам жить сегодня.
В некоторых своих работах дизайнер переосмысляет, к примеру, форму бараньего рога. Одна из наиболее оригинальных вещей от бренда «Abzaeva» – жилет в виде человеческих рёбер. «На самом деле это дутый корсет, который очень классно сидит на фигуре», – подчеркнула Надежда.
Возрастное ограничение – 18+
Дизайнер из Бурятии блеснёт своей коллекцией одежды в Москве
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