«Кому на Руси шить хорошо»: Уроженка Бурятии снялась в мини-сериале о российских дизайнерах

Девушка рассказала о собственном бренде одежды «Кинопоиску»







Каждый эпизод длится 20 минут, и героиней одного из них стала наша землячка Надежда Абзаева. Девушка с 2020 года покоряет столичные подиумы. Весной 2021-го она Каждый эпизод длится 20 минут, и героиней одного из них стала наша землячка Надежда Абзаева. Девушка с 2020 года покоряет столичные подиумы. Весной 2021-го она получила право представить свою коллекцию на спецпоказе, одержав победу в престижном конкурсе, а в октябре того же года блистала своими работами на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в российской столице (18+). В июне 2022-го уроженка республики участвовала уже в Московской неделе моды (18+).



В мини-сериале самобытный и одновременно – продвинутый мультикультурный «русский фэшн» показывают изнутри, говорится на официальной странице киностудии Горького во «ВКонтакте». Художники раскрывают свой творческий мир и философию бренда. Об их работах и об истоках национальной культуры костюма рассуждают историки моды и ведущие дизайнеры. Особый стиль самого документального проекта создают необычные приёмы съёмок и монтажа.



Режиссёр «Кому на Руси шить хорошо» – Константин Райх, ранее снявший на киностудии М. Горького два документальных фильма об истории костюма в кино с участием историка моды Александра Васильева – «Поверить в сказку» (6+) и «Ткань времени» (6+).



- Героини проекта – это дизайнеры из разных регионов, которые работают с нашим культурным наследием. Основных героинь четыре, но есть и другие. Например, мы были в мастерской Юханна Никадимуса – это основной создатель кокошников в России. Также в московском эпизоде с дизайнером Леной Таш, которая работает с древнерусским стилем, принимает участие историк моды, искусствовед Андрей Боровский, – отметил Константин Райх.



Проект создавался при поддержке института развития интернета (АНО «ИРИ») и при содействии киностудии имени М. Горького.



Надежда Абзаева рассказала, что запустила собственный бренд одежды «Abzaeva» в 2020 году, когда её ребёнку был всего годик.



- В основе моего бренда – идея сохранения культурного кода Бурятии, переосмысление и попытка поймать частички мировоззрения или ментальности, которая есть, – отмечает она. – Для меня очень важна возможность придумывать способы переосмысления культурного кода.



Надежда показала одно из своих творений – корсет. При создании одной из его деталей дизайнера вдохновила форма бурятского седла.



- И дальше я развила идею этого корсета и сделала орнамент. Орнамент – это нечто живое, то, что мы можем создавать сами, – подчеркнула Абзаева. – Не знаю, насколько правильным путём я иду. Свобода, искренность и детская, может быть, какая-то смелость, которую я себе позволяю, для того, чтобы было больше возможностей традициям или формам жить сегодня.



В некоторых своих работах дизайнер переосмысляет, к примеру, форму бараньего рога.



- Это и форма, созданная из небольших кусков ткани, которые я сшиваю вместе, и объёмные округлые рукава, – поясняет она.



Одна из наиболее оригинальных вещей от бренда «Abzaeva», созданного Надеждой – жилет в виде человеческих рёбер. «На самом деле это дутый корсет, который очень классно сидит на фигуре», – подчеркнула она.



Посмотреть полный выпуск с нашей талантливой землячкой можно на «Кинопоиске» и в группе киностудии имени М. Горького в VK.





В январе на кинопортале «Кинопоиск» и во «ВКонтакте» вышел документальный мини-сериал под названием «Кому на Руси шить хорошо» (возрастное ограничение – 12+). Он посвящён дизайнерам одежды из разных регионов страны, которые используют в своей работе традиционные национальные мотивы.