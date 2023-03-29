Они будут проводить ряд совместных мероприятий и проектов
Молодёжный центр при министерстве спорта Бурятии подписал соглашение о сотрудничестве с Восточно-Сибирским государственным институтом культуры.
- Ректор института культуры Елена Перова, руководитель Молодёжного центра Замбал Санжиев и председатель первичной профсоюзной организации студентов» ВСГИК Анна Лосева провели встречу и договорились о совместной реализации проектов для молодёжи, - сообщили в учреждении.
В рамках сотрудничества Молодежный центр и ВСГИК будут выступать партнёрами на мероприятиях, обеспечивать информационную поддержку, проводить встречи со студентами и реализовывать проект «Твой ход».
Также продолжится общая работа в проектах для творческой молодёжи — участие во всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» и арт-кластере «Таврида».
Молодёжный центр Бурятии и институт культуры решили активно сотрудничать
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